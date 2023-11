Pro-Palästina-Demonstrationen in NRW „Ich war schockiert, einige sind sofort nach Hause gegangen“

Er war am Freitagabend in Essen als Beobachter vor Ort, am Samstag in Düsseldorf als Reporter im Einsatz. In Essen, wo er selbst arbeitet, habe ihn stutzig gemacht, dass es von den Veranstaltern kaum Informationen vorab gegeben habe, erzählt Shihabi. Klar sei im Aufruf nur gewesen, dass keine eigenen Plakate mitgebracht werden sollten. Umso irritierender sei gewesen, dass nach Start der Demonstration dann doch diverse Plakate zu sehen waren – mit islamistischen Botschaften.