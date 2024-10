Fragen und Antworten zum „Lindner-Depot“ Wie der Staat künftig die private Altersvorsorge fördern will

Was plant Lindner im Detail? Neben der klassischen Riester-Rente soll es möglicht ab 2026 zwei weitere Spar-Varianten geben: Zum einen ein neues Rentendepot, bei dem man sein Geld in einer Mischung aus Rentenversicherung und Aktien anlegt. Garantiert werden aber nur 80 Prozent der eingezahlten Beiträge, nicht mehr wie bei Riester 100 Prozent. Zum anderen soll es eine noch risikoreichere Variante geben, bei der die Sparerinnen und Sparer selbst entscheiden, welche Wertpapiere sie kaufen. Hier wird in Aktienfonds, Aktien einzelner Unternehmen oder Exchange Traded Funds (ETFs) investiert. Das sind börsennotierte Indexfonds, die aus einem Korb von Wertpapieren bestehen, die einen ausgewählten Börsenindex nachbilden – etwa den Deutschen Aktienindex (Dax). Die Garantie des klassischen Riester-Depots auf eingezahlte Beiträge und Zulagen gibt es bei dieser Variante nicht, hohe Verluste sind also möglich. Auch diese renditeorientierten Produkte werden aber zertifiziert, gehen also durch einen Anlage-TÜV, da sie ja staatlich gefördert werden.