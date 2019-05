Royals starten Deutschlandreise : Merkel empfängt Prinz Charles und Camilla in Berlin

Angela Merkel begrüßt Prinz Charles und Camilla vor dem Kanzleramt. Foto: AFP/ODD ANDERSEN

Berlin Am Dienstagnachmittag sind Prinz Charles und Camilla zu ihrer mehrtägigen Deutschlandreise in Berlin eingetroffen. Der 70-jährige Thronfolger und seine Ehefrau landeten am Nachmittag auf dem Flughafen Tegel.

Sie wurden anschließend von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begrüßt. Später sollte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Prinzen von Wales im Schloss Bellevue empfangen. Für das royale Paar steht zudem ein Empfang anlässlich des Geburtstags von Königin Elizabeth II. an, den die britische Botschaft ausrichtet.

Der Thronfolger und seine Frau besuchen bis Freitag noch Leipzig, das Wörlitzer Gartenreich in Sachsen-Anhalt und München. Für Camilla ist es der erste offizielle Deutschlandbesuch seit rund zehn Jahren. Charles kam laut Königshaus bereits mehr als 30 Mal privat und offiziell in die Bundesrepublik.

(felt/AFP)