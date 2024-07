In eigener Sache Presserat rügt die Rheinische Post und weitere Medien wegen Überschrift

Bei der „Zeit“ heißt es dazu: „Zeit online und die Rechtsexperten, die uns beraten, halten die Rüge für ungerechtfertigt und die Überschrift für rechtmäßig. Denn nach der geltenden Rechtsprechung darf in einer Überschrift pointiert zusammengefasst werden, was später im Artikel differenziert geschildert wird, eine Überschrift kann also nicht isoliert betrachtet werden.“ Die Rüge richte sich nur gegen die Überschrift, der Text sei nicht beanstandet worden. Das gilt auch für die Rheinische Post.