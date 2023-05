Geleakte Chats von Springer-Chef Döpfner Presserat leitet Verfahren gegen die „Zeit“ ein

Der Deutsche Presserat hat im Fall der geleakten Chats des Springer-Chefs Mathias Döpfner ein Beschwerdeverfahren gegen die Wochenzeitung „Die Zeit“ eingeleitet. Das teilte das Selbstkontrollorgan der deutschen Presse am Montag in Berlin mit. Unter der Überschrift „Aber das ist dennoch die einzige Chance, um den endgültigen Niedergang des Landes zu vermeiden“ hatte die Redaktion im April Inhalte aus internen Chats und Mails des Vorstandsvorsitzenden der Axel Springer SE veröffentlicht. Über den Fall wird der Presserat auf seiner nächsten Sitzung am 15. Juni entscheiden. Grundlage für das Verfahren ist eine Beschwerde, die Ende vergangener Woche beim Presserat eingegangen war.