Gemüsekrise in Großbritannien Drohen leere Regale jetzt auch in Deutschland?

Die Gründe seien vor allem die kühle Witterung in den Hauptanbaugebieten in Italien und Spanien, aber auch begrenzte Erntemengen in Marokko und der Türkei. „Dadurch ist das Angebot verknappt“, erklärte das Ministerium. Hinzu kämen höhere Frachtkosten. „Auch die energieintensive Glashausproduktion in den Niederlanden und Belgien läuft aufgrund der hohen Energiekosten nicht auf dem Niveau der Jahre zuvor“, sagte die Sprecherin.