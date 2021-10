BBK-Präsident zu Lehren aus der Flut : „Krisenvorsorge wird zusehends nationale Gemeinschaftsaufgabe“

Interview Wie kann und muss sich das Land auf künftige Notlagen vorbereiten? Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Armin Schuster, erklärt, wie es gehen kann und warum die Einsatzkräfte als Vorbild dienen sollten.

Schuster Wir müssen unser Verständnis von solchen Katastrophenszenarien weiterentwickeln. Die neuen Krisen haben zunehmend eine nationale Tragweite und deutlich stärkere Betroffenheiten in den Ländern als wir es bisher gewohnt waren. Wir sollten uns daher stärker mit allen denkbaren zukünftigen Risiken, Szenarien und der richtigen Krisenvorsorge beschäftigen. Angesichts der nationalen Dimensionen werden Zuständigkeitsfragen von geringerer Bedeutung sein, es wird zusehends eine nationale Gemeinschaftsaufgabe von allen Akteuren. Das wurde auf eindrückliche Weise von den Einsatzkräften in den betroffenen Gebieten bewiesen, über viele Organisationen des Bundes und aus allen Bundesländern hinweg. Dieses Teamwork sollte uns auf den übergeordneten Ebenen Vorbild sein.

Schuster Die aktuelle Systematik mit der alleinigen Zuständigkeit der Länder und Kommunen für den Katastrophenschutz scheint den heutigen Krisen nicht mehr vollständig gerecht werden zu können. Ebenso praxisfremd erscheint die Regelung, dass im Kriegsfall allein das BBK in verantwortlicher Leitung agiert. Wir brauchen vielmehr ein szenario-unabhängiges, übergreifendes Denken und Herangehen in Krisenzeiten. Die Länder und Kommunen sollen keine Kompetenz abgeben, sondern der Bund sollte mit an den Entscheidungstisch. Denn bei den jüngsten Krisen wäre die Lagebewältigung ohne Einbindung von Bundeswehr, THW, Bundespolizei und BBK sowie der überregionalen Unterstützung der Länder nicht möglich gewesen. In unserer Neuausrichtung schlagen wir deshalb ein gemeinsames Kompetenzzentrum beim BBK vor, in dem Bund, Länder, Kommunen, die Feuerwehren und Hilfsorganisationen Krisenvorsorge und Krisenmanagement zusammen koordinieren. Und dass die Innenministerkonferenz diesen Vorschlag angenommen hat, ist ein großer Schritt in die richtige Richtung.