Erdogan in Deutschland Ein unbequemer Gast

Es gehört in der Politik dazu, auch mit unbequemen Menschen zu reden. Angesichts der vielen Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland kann man diplomatische Kanäle nicht einfach abbrechen. Hört man sich unter Diplomaten in Berlin um, so wird deutlich: Jenseits Erdogans Getöse gibt es zur türkischen Regierung noch Drähte, die belastbar sind. Die Türkei bemüht sich um eine Annäherung an die EU. Schon allein, um die wirtschaftlichen Beziehungen nicht zu gefährden.