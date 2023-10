Präsident des Zentralrats der Juden „Ich erkenne zuweilen dieses Land nicht wieder“

Mit Blick auf antisemitische Tendenzen in Deutschland sagte Schuster weiter, die Entwicklung der vergangenen Wochen habe er so nicht erwartet. „Ich erkenne zuweilen dieses Land nicht wieder“, betonte Schuster. „Judenhass und Israelfeindlichkeit flammen in Deutschland wieder auf“, sagte der Zentralratsvorsitzende und fügte hinzu: „Offen auf den Straßen, in den Hörsälen oder Theatern, ob islamistisch, rechtsextrem, linksradikal oder woke.“