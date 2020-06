Kostenpflichtiger Inhalt: Wechsel am Bundesverfassungsgericht : Andreas Voßkuhle – Präsident der Krisen

Andreas Voßkuhle wird nach zwölf Jahren an die Universität Freiburg zurückkehren. Foto: SWR/Bundesverfassungsgericht |lo/SWR - Südwestrundfunk

Karlsruhe Andreas Voßkuhle kam zur Finanzkrise, blieb während der Migrationskrise und geht in der Corona-Krise. Seine Amtszeit am Bundesverfassungsgericht endet. Die zwölf Jahre waren von Beschleunigung geprägt, aber auch von einem neuen Miteinander am Gericht.