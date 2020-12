Präsenz im Bundestag : Rote Laterne für die Linken

Ein Abgeordneter bei der Namentlichen Abstimmung über das Haushaltsgesetz am 11. Dezember im Bundestag. Foto: dpa/Christoph Soeder

Wie fleißig waren die Abgeordneten in diesem Jahr? Wie präsent im Bundestag? Ein Gradmesser ist ihre Teilnahme an Namentlichen Abstimmungen. Dabei schnitten die Abgeordneten der Linken am schlechtesten ab, die der Union am besten.

Was die dokumentierte parlamentarische Arbeit anbelangt, hat die Fraktion der Linken die rote Laterne in diesem Jahr behalten: In keiner anderen Fraktion war der Anteil der Nichtteilnehmer an Namentlichen Abstimmungen größer: Im Schnitt verpassten 18,8 Prozent der Linken-Abgeordneten die Abgabe ihrer Stimmkarten. Schon im Vorjahr waren die Linken am schlechtesten präsent, am Anfang der Wahlperiode war das die AfD gewesen.

Die AfD lag nun mit 15,4 Prozent Ausfällen auf dem vorletzten Platz. Bei der SPD fehlten unterm Schnitt 10,7 Prozent. Die Fraktionen mit den fleißigsten Abgeordneten waren die Grünen mit 8,9 Prozent Abstimmungs-Ausfällen, die FDP mit 8,7 Prozent und an der Spitze die Unionsabgeordneten, von denen im Schnitt nur 8,6 Prozent bei den wichtigen Abstimmungen fehlten. Das ergab eine Auswertung der 53 Namentlichen Abstimmungen, die in diesem Jahr im Bundestag abgehalten wurden.

Mit diesen Abstimmungen wollen die Fraktionen das Verhalten jedes einzelnen Abgeordneten vor den Bürgern und Wählern dokumentieren. Es kann jederzeit beantragt werden, wenn eine Positionierung als besonders wichtig angesehen wird. Dann nehmen die Abgeordneten verschiedenfarbige, maschinenlesbare Stimmkarten aus ihren persönlichen Fächern und entscheiden sich, ob sie eine Ja-, Nein- oder Enthaltung-Karte einwerfen. Gewöhnlich ist das eine Angelegenheit von wenigen Minuten. Allerdings entsteht dann immer sehr viel Gedränge im Plenarsaal.

In Corona-Zeiten hat sich der Bundestag deshalb entschieden, die Urnen außerhalb des Plenarsaales aufzustellen und für die Abstimmung 30 Minuten Zeit zu lassen, damit die Abgeordneten in langen Schlangen und mit nötigem Abstand ihre Karten einwerfen können. Vor dem Beginn einer Namentlichen Abstimmung gibt es schrille Ton- und blinkende Lichtwarnungen in allen Gebäuden des Bundestages, damit auch alle Abgeordneten, die gerade nicht im Plenarsaal sind, rechtzeitig zur Stimmabgabe anwesend sein können.

Im März passte der Bundestag seine Präsenzregeln der Pandemie an und legte fest, dass Ausschusssitzungen auch mit virtueller Teilnahme der Abgeordneten stattfinden können und die Beschlussfähigkeit im Plenum gegeben ist, wenn mehr als ein Viertel der Mitglieder (statt ansonsten mehr als die Hälfte) anwesend sind. Das führte natürlich auch zu schlechteren Präsenzwerten bei Namentlichen Abstimmungen.

Allerdings gelten die äußeren Umstände für alle Fraktionen. Eine genauere Betrachtung jedes einzelnen Mitglieds der Fraktion der Linken zeigt auch hier sehr unterschiedliche Teilnahmezahlen. Sieben Linken-Politiker schafften es, an allen 53 Abstimmungen teilzunehmen. Zwei fehlten jedoch das gesamte Jahr. Hier ging es um schwere und dauerhafte Erkrankungen. Bei einigen Abgeordneten nahm die Fehlzeit mit dem Beginn der Pandemie zu, was auch damit zu erklären ist, dass sie Hochrisikogruppen angehören und ihre Anwesenheit im Bundestag auf das unabdingbare Maß reduzierten.