Treffen von Rechtsradikalen in Potsdam Werteunion räumt Teilnahme von Mitgliedern am „Geheimtreffen“ ein

„Die nunmehr bestätigte Teilnahme von Mitgliedern der Werteunion an dem rechtsextremen Treffen in Potsdam zeigt die Gefahr und die Erfolge rechtsextremer Strategien: Längst wirken auch Politikerinnen und Politiker aus der vermeintlichen Mitte des politischen Spektrums an der Vernetzung mit“, hieß es am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung der Grünen-Innenexperten, Irene Mihalic und Konstantin von Notz. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion und der Fraktionsvize analysierten: „Dass die Werteunion eine vermeintliche AfD light werden möchte, wird immer deutlicher.“