Langzeitfolgen der Atomkraft : Potenzielle Standorte für Atommüll-Endlager sollen weiter eingegrenzt werden

Berlin Beim Forum Endlagersuche soll an diesem Freitag und Samstag diskutiert werden, wie sich potenzielle Gebiete für den Standort weiter eingrenzen lassen. Bis die Suche abgeschlossen ist, werden noch viele Jahre vergehen. Denn die Frage nach einer dauerhaften Deponie für hochradioaktiven Müll ist heftig umstritten.

Die Suche nach einem dauerhaften Endlager für hochradioaktiven Müll in Deutschland geht in die nächste Runde. Beim Forum Endlagersuche, das an diesem Freitag und Samstag in Mainz stattfindet, soll diskutiert werden, wie sich potenzielle Gebiete für den Endlager-Standort weiter eingrenzen lassen. Im bisherigen Verfahren wurden 90 Teilgebiete eingegrenzt, die nach geologischen Kriterien grundsätzlich für ein Atomendlager in Frage kommen – das entspricht mehr als der Hälfte des gesamten Bundesgebiets. Nun soll es darum gehen, wie aus diesen Gebieten wenige Regionen für eine übertägige Erkundung herausgefiltert werden können. Das Verfahren umfasst mehrere Phasen, in denen die Beteiligung der Öffentlichkeit und Transparenz groß geschrieben werden sollen.