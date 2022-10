Wahl in Niedersachsen : Positives Fazit nach Beginn der Koalitionsverhandlungen

Wahl in Niedersachsen

Daniela Behrens (SPD), Gesundheitsministerin von Niedersachsen und Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, sitzen in den Koalitionsverhandlungen (Agenturfoto). Foto: dpa/Michael Matthey

Hannover Nach dem klaren Sieg der SPD bei der vergangenen Niedersachsenwahl haben die Koalitionsverhandlungen zwischen Sozialdemokraten und Grünen begonnen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat nach Beginn der Koalitionsverhandlungen mit den Grünen ein positives Fazit gezogen. „Nach der vorangegangenen Diskussion sehe ich eigentlich nirgendwo ein Thema, wo wir wirklich sehr weit auseinander liegen würden“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Hannover. Am ersten Verhandlungstag ging es unter anderem um die Themen Verkehr, Wirtschaft und Umwelt.