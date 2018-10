Porträt von Katharina Schulze: Die Dynamikerin

München Katharina Schulze, die Spitzenkandidatin der Grünen, steht für die neue, frischere Generation ihrer Partei. Tempo ist ihr Markenzeichen.

Das Tempo ist ist ihr Markenzeichen. Schnell rüber und in der Muffathalle ausgelassen feiern. Aber nicht so wie die Grünen-Spitzenmänner Robert Habeck und Ludwig Hartmann, die sich von der Bühne auf die tragenden Hände der Anhänger stürzen. Schulze nimmt lieber La Ola entgegen. Welle machen liegt ihr mehr. Schnell zurück in den Landtag, weitere Interviews, dann bald wieder vor der Muffathalle. Dort nimmt sie einen Werbespot mit der Grünen-Spitzenkandidatin Martina Berthold für deren Wahl in Österreich auf.

Die in Freiburg geborene und am Ammersee aufgewachsene Wahl-Münchnerin ist der Prototyp der Dynamikerin. Nicht einfach nur Politik und Psychologie in München studieren, auch mal rasch in San Diego den Horizont erweitern. Nicht nur als Mitarbeiterin in einem Abgeordnetenbüro starten, sondern auch praktische Erfahrungen als interkulturelle Trainerin gewinnen. Dann eine Karriere wie im Zeitraffer: mit 23 Eintritt in die Grüne Jugend, mit 24 deren Münchner Chefin, mit 25 die Grünen in München übernehmen, mit 26 den Widerstand gegen die Startbahn organisieren und ein Volksbegehren gewinnen, kurz darauf auch ein Volksbegehren gegen die Olympiabewerbung Münchens. Mit 28 in den Landtag, mit 32 Fraktionschefin, mit 33 Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl.