Porträt von Hubert Aiwanger: Der Pragmatiker

Wahlsieger in Bayern

Hubert Aiwanger am Montag bei einer Pressekonferenz im Hofbräukeller. Foto: dpa/Matthias Balk

München Hubert Aiwanger, der Chef der Freien Wähler, macht vieles wie die CSU. Nur gibt er sich dabei nicht als verbohrter Ideologe, sondern als Moderater.

Er ist ein politischer Marathonläufer mit vielen Erfahrungen des Scheiterns. Schon seine erste Kandidatur für den Stadtrat in Rottenburg ging daneben. Dann blieben die ersten Versuche erfolglos, die Freien Wähler ins Europaparlament und in den Bundestag zu bringen. Doch jetzt hat er die besten Chancen, stellvertretender Ministerpräsident des Freistaates Bayern zu werden. Hubert Aiwanger hat die Freien Wähler ins Vorzimmer der Macht geführt. Die „Hubert, Hubert“­-Rufe bei der Wahlparty zeigten, dass vereinzelte Kritik an seinem Führungsstil erst einmal Vergangenheit sein dürfte.