Porträt Das ist Svenja Schulze

Die SPD-Politikerin wurde 1968 in Düsseldorf geboren. Nach ihrem Abitur im Jahre 1988 studierte sie Germanistik und Politikwissenschaften in Bochum. 1988 trat sie ebenfalls der SPD bei. Das Bild entstand bei einem Gespräch mit Abiturienten in Bochum am 25. März 2018.