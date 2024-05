„Pony“ meldet sich zu Wort „Hat man das nicht mitbekommen?“ – Neues Video nach Sylt-Eklat

Zum Hit „L’amour Toujours“ von Gigi D'Agostino grölen junge Menschen auf Sylt rassistische Parolen. Die Aktion wird gefilmt und findet in der letzten Woche ihren Weg in die sozialen Medien. Seitdem ist in Deutschland eine Welle an Reaktionen losgetreten: Der Staatsschutz ermittelt, Politikerinnen und Politiker äußern sich schockiert und Menschen im Netz äußern ihren Unmut über die Menschen und das „Pony“, in dem Parolen wie „Deutschland den Deutschen – Ausländer raus!“ gerufen worden.