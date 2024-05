Politisch motivierte Kriminalität Judenhass und Gewaltdelikte gegen Amtsträger nehmen zu

Auch die Zahl der linksextremistisch motivierten Taten stieg. Hier stellten die Ermittler ein Plus von 11,5 Prozent auf 7777 von 6976 im Jahr 2022 fest. Faeser nannte als jüngeres Beispiel den mutmaßlich linksextremistischen Brandanschlag auf das Stromnetz in Brandenburg an, der das Tesla-Werk und ganze Ortschaften vom Strom abgeschnitten habe. Das habe gezeigt: „Linksextremisten schrecken selbst vor schweren Eingriffen in unsere Energie-Infrastruktur nicht zurück.“ Anfang März hatten bislang unbekannte Täter Feuer an einem Strommast gelegt, der Teil der Stromversorgung des Werks des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin war. Wenn in lebenswichtigen Bereichen wie in der Medizin oder der Pflege der Strom ausfalle, könne das lebensgefährlich sein, fügte die Ministerin hinzu.