Polizeigewerkschaft warnt „Tausende Schleuser-Handys können nicht ausgelesen werden“

Im Kampf gegen Schleuserbanden verschärft die Bundesregierung zwar ihre Gangart. So kündigte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) jetzt an, gesetzlich regeln zu wollen, dass Schleuser schneller abgeschoben werden können. Doch aus Sicht der Bundespolizei löst dies das Problem nicht. Es fehlt an Personal und Technik – eine der Folgen: Tausende Schleuserhandys liegen offenbar in den Dienststellen und können nicht ausgelesen werden.