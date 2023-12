Sicherheit Polizeigewerkschaft fordert mehr Videoüberwachung auf Weihnachtsmärkten

In Niedersachsen war in der vergangenen Woche ein Mann wegen Hinweisen auf Anschlagspläne in der Weihnachtszeit festgenommen worden. Kurz zuvor waren zwei Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen und Brandenburg wegen Vorbereitung eines Anschlags festgenommen worden. Laut Ermittlern sollen die Beschuldigten im Alter von 15 und 16 Jahren geplant haben, einen mit brennbaren Stoffen beladenen Kleinlaster auf einem Weihnachtsmarkt in Leverkusen zur Explosion zu bringen und Menschen zu töten.