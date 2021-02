In Deutschland und Dänemark : Polizei nimmt drei Brüder aus Syrien wegen Anschlagsverdacht fest

Berlin Die Polizei hat in Deutschland und Dänemark drei Brüder aus Syrien festgenommen, die im Verdacht stehen, einen islamistischen Terroranschlag vorbereitet zu haben. Es wurden auch Chemikalien gefunden.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde einer von ihnen am vergangenen Wochenende im hessischen Dietzenbach festgenommen. Seine beiden Brüder, von denen einer in Dessau-Roslau ansässig war, hat die Polizei den Angaben zufolge in Dänemark festgesetzt. Dort seien auch die Chemikalien gefunden worden, hieß es. Bei einem Bruder fand die Polizei demnach das Bild der Fahne der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf dem Handy.