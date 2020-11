Dannenröder Forst : Hessische Polizei bereitet Räumung vor

Gießen Seit über einem Jahr kommt es im Dannenröder Forst in Hessen zu Protesten wegen der Rodung des Waldes für den Ausbau der Autobahn 49. Jetzt sollen die Demonstranten vertrieben und Barrikaden aus dem Waldstück entfernt werden.

Die Polizei in Hessen bereitet sich auf die Räumung des Dannenröder Forsts vor. In den kommenden Tagen werde die Polizei gemeinsam mit der für den Ausbau der Autobahn 49 zuständigen Baufirma "logistische Arbeiten" vornehmen, in deren Folge der Trassenbereich gerodet werde, teilte die Polizei Mittelhessen am Montag mit. Ziel sei es, sowohl Protest als auch die Baumfällarbeiten zu ermöglichen, sagte eine Polizeisprecherin.