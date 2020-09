Bombenentschärfer im Einsatz : Verdächtiges Paket in Poststelle des Bundestags entdeckt

Verdächtiges Paket in Poststelle des Bundestags entdeckt

Das Reichstagsgebäude, Sitz des Bundestages, in Berlin (Archivfoto). Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin In der Poststelle des Bundestags ist am Dienstagvormittag ein verdächtiges Paket entdeckt worden. Bombenentschärfer untersuchen laut einem Polizeisprechener den Gegenstand.

In der Poststelle des Bundestags ist am Dienstagvormittag ein verdächtiges Paket entdeckt worden. Bombenentschärfer der Berliner Polizei seien im Einsatz und schauten sich das Paket an, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten wurden demnach von der Polizei des Bundestags hinzugerufen. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung über den Fund berichtet.