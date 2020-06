Schwertransport-Begleitung der Polizei : Innenminister erhöhen Druck auf Verkehrsminister Scheuer

Berlin Nach Berechnungen von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius werden rund hundert Polizeistreifen durch die Begleitung von Schwertransporten gebunden und von anderen wichtigen Aufgaben abgehalten. Nun soll der Verkehrsminister die Polizei davon entlasten.

Bei der an diesem Mittwoch in Erfurt beginnenden Konferenz der Innenminister von Bund und Ländern dürfte einer in die Pflicht genommen werden, der gar nicht mit am Tisch sitzt: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU. Er soll mit einer bundesweiten Regelung die Polizei entlasten, damit sie nicht länger gezwungen ist, Schwerlasttransporte zu begleiten. „In Niedersachsen gehen wir seit Jahren den Weg, für einen großen Teil der so genannten Groß- und Schwerlasttransporte Hilfspolizeibeamte einzusetzen“, erläutert Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius.