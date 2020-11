Polizeiausbildung : Wie übt man Selbstverteidigung mit Corona-Abstand?

Ausbildung mit Maske: Polizisten üben am Trainingszentrum in Regensburg an einer Puppe, eine Verletzung abzubinden. Foto: dpa/Armin Weigel

Berlin Corona zerschlägt viele Berufsausbildungen. Laut Ifo-Institutes sind bis zu 56 Prozent von den Einschränkungen betroffen. Bei den Sicherheitsbehörden kollidiert die größte Pandemie der Nachkriegsgeschichte mit der größten Ausbildungsoffensive. Eine Umfrage unter den Behörden zeigt, was alles auf der Strecke bleibt.

Der Polizeinachwuchs in NRW hatte Glück. Als die Infektionszahlen niedrig waren, steckten sie in den Prüfungen, und so konnten im August über 3000 Absolventen der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung ihre Bachelorurkunden in Empfang nehmen – „so viele wie nie“, stellt das Innenministerium in Düsseldorf dazu fest. Auch an der hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung wurde die Lehre frühzeitig in eine Kombination aus Präsenz- und Online-Ausbildung umgestellt, einzelne Inhalte zeitlich versetzt vermittelt. Und in Rheinland-Pfalz wurden Präsenzstudium und Einstellungstests ab 16. März zunächst ausgesetzt, ab 27. April wieder hochgefahren. Gleichwohl konnten am Ende 580 Polizei-Kommissaranwärter eingestellt werden.

Die Pandemie stelle alle Ausbildungsbetriebe „vor eine große Herausforderung“, wie das bayerische Innenministerium feststellt. Auch dort hofft man, die Abschlussprüfungen noch in diesem Monat abhalten zu können, damit der Freistaat am 1. März nächsten Jahres viele neue Polizeimeister hat. Allerdings müssen viele junge Nachwuchskräfte auf manche Tradition verzichten. Aus Hygieneschutzgründen legten etwa in Baden-Württemberg stellvertretend 175 Kommissaranwärter für alle 445 ihren Eid vor Innenminister Thomas Strobl ab.

Die Entzerrung des Lehrbetriebes gehen die Bundesländer unterschiedlich an. So teilte Baden-Württemberg die Auszubildenden in drei Gruppen, von denen zwei die Vorlesungen online verfolgten. Die Polizeiakademie in Niedersachsen dehnte die Vorlesungen auf den späten Nachmittag und den Samstag aus. Und um die Abstandsregeln besser einhalten zu können, schaffte die Berliner Polizeiakademie Einzeltische an und setzte die Pflicht zum Tragen von Uniformen im theoretischen Unterricht aus, damit so schon einmal der Gang zu den Umkleideräumen ausfallen konnte. In Berlin wird nun auch die Qualität der Luft in den Sälen überprüft.

Freilich lässt sich gerade bei der Polizeiausbildung manches nicht in den Online-Unterricht verlagern. Hamburg entwickelte so für das Schießtraining und das Einsatztraining ganz spezielle Hygiene-Konzepte. Bremen verschob Ausbildungsanteile mit Körperkontakt, wie etwa Selbstverteidigung und Sport auf einen späteren Zeitpunkt des Studiums. Auch im Saarland laufen ständig Prüfungen, was in Zeiten mit niedrigerem Infektionsgeschehen verlegt werden kann.

Zum Teil gehen die Bundesländer auch schon dazu über, Teile der üblichen Ausbildung auf die Zeit nach dem Berufsantritt zu verlagern. Was nicht prüfungsrelevant sei, werde „im Anschluss an die Ausbildung über entsprechende Fortbildungen nachgeholt“, erläutert die Landespolizei in Mecklenburg-Vorpommern. Und in Berlin hat sich die Polizeiakademie entschlossen, zum Beispiel den Lehrgang zur Lenkung des Verkehrs beim Ausfall von Ampeln in das erste Jahr in den Dienststellen zu verschieben.

Mit strengen Hygienekonzepten vermag die Polizei auch in Sachsen-Anhalt etwa an der Waffenausbildung festzuhalten. Zwar gebe es überall einen „erheblichen Einfluss auf das Lehrgeschehen“, doch noch könnten alle Studien- und Ausbildungszeiten eingehalten werden. „Auch die Durchfallquoten bewegten sich im Durchschnitt der vergangenen Jahre“, hat die Polizeifachhochschule in Aschersleben ermittelt.

Das gilt derzeit auch (noch) für die Bundesebene. Der BND meldet, dass am Zentrum für Nachrichtendienstliche Aus- und Fortbildung dank strikter Hygienemaßnahmen alles plangemäß laufe. Und auch im Bundesamt für Verfassungsschutz werden nach aktuellen Stand die Auszubildenden „fristgerecht“ in ihren späteren Arbeitsbereichen ankommen.