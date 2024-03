Umgang mit Populisten Man wird ja wohl noch widersprechen dürfen

Am Rande der Oelder Innenstadt, südöstliches Münsterland, Kreis Warendorf, befindet sich die ortsansässige Volkshochschule. Auf dem Weg dorthin läuft man an ein paar netten Häusern, einigem Leerstand und einem hübschen Café, in dem es Hafermilch gibt, vorbei. An einem frühen Donnerstagabend sind nur wenige Menschen unterwegs. Im Raum mit der Nummer 1, in der VHS einmal die Treppe rauf, warten 40 Leute darauf, dass Klaus-Peter Hufer beginnt.