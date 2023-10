Am Brandenburger Tor Politiker rufen zu Teilnahme an Solidaritätsdemo in Berlin auf

Spitzenpolitiker mehrerer Parteien haben zur Teilnahme an der Kundgebung gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel am Brandenburger Tor in Berlin an diesem Sonntag aufgerufen. „Ich appelliere an alle: Kommen Sie zur Kundgebung und hören Sie die Angehörigen der entführten deutschen Staatsbürger an. Sie kämpfen mit übermenschlichen Kräften für ihre Liebsten und wir sollten an ihrer Seite sein“, sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert dem „Tagesspiegel“ (Sonntag).