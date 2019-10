„Es scheint sich in Halle um einen gezielten antisemitischen Angriff auf Gläubige in einer #Synagoge am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur zu handeln. Meine volle Solidarität und Verbundenheit der jüdischen Gemeinde in Halle und allen Jüdinnen und Juden in Deutschland.“ (Konstantin von Notz, Fraktionsvize der Grünen im Bundestag, bei Twitter)