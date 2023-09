Fotos von früher So sahen bekannte Politiker zu Beginn ihrer Karriere aus

Deutsche Spitzenpolitiker sind so omnipräsent, dass man das Gefühl hat, sie schon immer zu kennen. Doch auch sie haben mal angefangen mit der Politik. Wir stellen eine Auswahl von großen optischen Veränderungen vor: vom Beginn der Karriere bis heute.

Angela Merkel

Das Bild wurde am 15. Februar 1991 aufgenommen und zeigt Angela Merkel, damals noch Bundesministerin für Frauen und Jugend in ihrem Büro in Bonn.