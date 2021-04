Eine Frau geht am Corona-Test-Zentrum in der Wuppertaler Innenstadt vorbei. Nordrhein-Westfalen ermöglicht seinen Kommunen, die Schließungen der sogenannten Corona-Notbremse mit einem Konzept zu umgehen, das ein negatives Testergebnis zum Einkaufen in Einzelhandel vorsieht. Foto: dpa/Jonas Güttler