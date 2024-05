Angriffe in Berlin und Dresden Zwei weitere Politikerinnen attackiert

In Berlin wurde unterdessen Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) angegriffen und dabei leicht verletzt. Ein Mann habe sie am Dienstagnachmittag in einer Bibliothek im Ortsteil Rudow von hinten mit einem Beutel attackiert, der harten Inhalt enthalten habe, teilte die Berliner Polizei in der Nacht zum Mittwoch mit. Giffey sei am Kopf und am Nacken getroffen worden, anschließend habe sich der Verdächtige entfernt.