Sozialpsychologische Aspekte ausschlaggebend Für Jüngere sind Personen wichtiger als Parteien

Etwa die Hälfte der Wahlberechtigten in Deutschland identifiziere sich mit einer Partei, sagte Arzheimer. „Das heißt: Solange nichts Dramatisches passiert, was mein Bild von der politischen Wirklichkeit total durcheinander bringt, orientiere ich mich primär daran.“ Zugleich lasse sich seit etwa 20 bis 30 Jahren beobachten, dass immer mehr Menschen ihre Entscheidung näher an den Wahltag verschöben.