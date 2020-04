Auf drei Stunden angesetzt : Die CSU will im Mai ihren ersten virtuellen Parteitag abhalten

Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern und CSU-Spitzenpolitiker (Symbolbild). Foto: dpa/Peter Kneffel

Hamburg Einem Medienbericht zufolge will die CSU am 22. Mai erstmals einen virtuellen Parteitag abhalten. Dazu soll in der Parteizentrale in München ein Livestudio eingerichtet werden, in das sich Teilnehmer einwählen können.

Das berichtete das Magazin "Der Spiegel" am Freitag vorab aus seiner neuen Ausgabe. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) habe als Gast auf den Bildschirmen der Delegierten sein Erscheinen zugesagt.

"Demokratie darf auch in Krisenzeiten nicht pausieren", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume dem "Spiegel" zu dem außerplanmäßigen Parteitag. Da "bis weit in die zweite Jahreshälfte" an normale Parteiveranstaltungen nicht zu denken sei, müsse "ein neues Zeitalter der digitalen Parteiarbeit" gestartet werden. Der Parteitag solle auf drei Stunden begrenzt werden.

Der Leitantrag zum Parteitag soll sich mit der Bewältigung der Coronakrise beschäftigen. Die CSU will in den kommenden Wochen ein Konjunkturprogramm ausarbeiten, das Investitionsanreize und steuerliche Entlastungen kombinieren soll. Neben der Senkung der Umsatzsteuer für Gastronomen will sich die CSU etwa für Innovationsprämien für die Automobilindustrie und die vollständige und vorgezogene Abschaffung des Solidaritätszuschlags einsetzen.

