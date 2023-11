„Politbarometer“ Scholz unbeliebt wie nie - Pistorius im Umfragehoch

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 15 Prozent (minus ein Punkt im Vergleich zum vorangegangenen Politbarometer). Die CDU/CSU käme auf 31 Prozent (plus eins). Die Grünen würden 15 Prozent (unverändert) erreichen, die FDP käme auf fünf Prozent (unverändert), die AfD mit 22 Prozent (plus eins) auf ihren bisher höchsten Projektionswert und die Linke auf vier Prozent (unverändert).