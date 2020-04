Aktuelle Umfrage : Merkel und Union legen in Wählergunst deutlich zu

Merkel und Union legen in Wählergunst deutlich zu

Mainz In der Corona-Krise gewinnen die Unionsparteien sowie deren prominente Mitglieder weiter Zustimmung bei den Wählern. Insbesondere Angela Merkel und Markus Söder sind beliebt.

Im ZDF-"Politbarometer" legten CDU und CSU im Vergleich zur Erhebung vor zwei Wochen um vier Prozentpunkte zu und erreichten 39 Prozent, wie der Sender am Freitag mitteilte. Es war demnach die dritte Steigerung in Folge und der beste Wert in dieser Legislaturperiode.