Politbarometer : Grüne überholen erstmals die Union

Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Foto: dpa/Michael Kappeler

Das Debakel in der Corona-Krise zeigt Wirkung: Die Grünen sind zum ersten Mal in Umfragen in der politischen Stimmung stärker als die Union. Kanzlerin Angela Merkel bleibt populärste Politikerin. Der CDU-Chef Armin Laschet ist hingegen nur noch ganz knapp im positiven Bereich.

Überraschender Wechsel in der politischen Stimmung in Deutschland: Die Grünen ziehen nach der neuesten Umfrage des Politbarometers der Forschungsgruppe Wahlen an der bislang stets führenden Union vorbei. Danach sprechen sich in der aktuellen Situation 28 Prozent der Befragten für die Grünen aus – ein Plus von fünf Prozentpunkten gegenüber der letzten Umfrage vor vier Wochen. Die Union stürzt um acht Punkte auf einen neuen Tiefstwert von 27 Prozent ab. Die mitregierende SPD verliert im Bund drei Punkte und liegt bei 16 Prozent. Gewinnen können auch die FDP (zehn Prozent, plus drei) und die AfD (acht Prozent, plus zwei). Die Linkspartei verliert leicht (minus eins) und kommt auf fünf Prozent.

Bei der Projektion für die Bundestagswahl kommen auch längerfristige Wählerbindungen mit ins Spiel. Wenn also am Sonntag die Bürger zur Wahl aufgerufen wären, würde die Union mit 28 Prozent (minus acht) weiter vorne liegen, die Grünen wären mit 23 Prozent (plus vier) zweitstärkste Kraft. Die SPD bliebe mit 15 Prozent (minus ein) etwa auf dem Stand vor vier Wochen. AfD (zwölf Prozent) und FDP (acht Prozent) würden zwei Punkte gewinnen, die Linke bliebe mit sieben Prozent gleich. Nach dieser Umfrage würde es im Bund für die regierende große Koalition nicht mehr reichen. Möglich wäre indes ein schwarz-grünes Bündnis als einzige Zwei-Parteien-Konstellation. Die Kombination Grün-Rot-Rot und eine Ampel-Koalition unter Führung der Grünen mit SPD und FDP hätten keine Mehrheit.

Bei den beliebtesten Politikern erlebt der CDU-Vorsitzende und mögliche Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, den größten Absturz. Auf einer Skala von +5 bis -5 erreicht er nach 0,7 im Februar (Januar 1,0) jetzt nur noch 0,1 und landet damit auf dem siebten Platz der Rangliste. Das Ranking wird geführt von Kanzlerin Angela Merkel (1,7 nach 2,1 im Februar). Es folgen Markus Söder (unverändert 1,2), Olaf Scholz (0,8 nach 1,1 im Februar), Robert Habeck (0,8 nach 0,9) und Annalena Baerbock (unverändert 0,7). Auch Außenminister Heiko Maas (SPD, 0,6) liegt noch vor dem Chef der CDU. Auf den hinteren Plätzen liegen Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU, -0,2 nach 0,5), Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU, -0,2 nach 0,8) und der im Wettbewerb um den CDU-Vorsitz unterlegene Friedrich Merz (-0,8 nach -0,3).