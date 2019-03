Überraschung beim Politbarometer: Dieser Grüne ist der wichtigste Politiker Deutschlands

Berlin Ein Grüner ist in der Wählergunst nach ganz oben geklettert. Das hat das am Donnerstag veröffentlichte ZDF-Politbarometer ergeben. Bei den Umfragewerten ist die AfD kurz davor, die SPD zu überholen.

Erstmals hat der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck im ZDF-„Politbarometer“ Platz eins auf der Liste der zehn wichtigsten Politiker erklommen. Auf der Skala von plus 5 bis minus 5 erhält der 49-jährige frühere Schriftsteller einen Durchschnittswert von 1,4, wie die am Donnerstag veröffentlichte Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen zeigt.

In der Wählergunst bauen Union und SPD leicht ab: Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 30 Prozent (minus eins) und die SPD auf 15 Prozent (minus eins). Die AfD könnte auf 13 Prozent (plus eins) zulegen, ebenso die FDP auf 9 Prozent (plus eins) und die Linke auf 9 Prozent (plus eins).