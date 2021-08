Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen : SPD holt deutlich auf, Union verliert weiter

Die heiße Phase des Wahlkampfs bleibt spannend: Für CDU und CSU sinken die Werte, die Sozialdemokraten werden immer stärker. Das spiegelt sich so auch bei der Beliebtheit der Politiker Olaf Scholz und Armin Laschet.

Sechs Wochen vor der Bundestagswahl und knapp einen Monat nach der verheerenden Flutkatastrophe scheint sich eine Trendwende bei den Wählern zu verfestigen. So legt die SPD weiter zu, während Union und auch die Grünen erneut Prozentpunkte verlieren: Laut aktueller Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen bekämen bei der Sonntagsfrage, also wenn jetzt Bundestagswahl wäre, die Sozialdemokraten 19 Prozent (plus drei) – das ist ihr bestes Ergebnis seit gut drei Jahren. CDU/CSU dagegen lägen nur noch bei 26 Prozent (minus zwei) und die Grünen bei 19 Prozent (minus zwei). AfD wie FDP bekämen 11 Prozent, Linke und sonstige 7 Prozent der Wählerstimmen.