Politbarometer-Umfrage : Union verliert deutlich an Zustimmung

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler Olaf Scholz (Archivbild). Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin CDU und CSU verlieren an Rückhalt, die SPD ist bei den Wählern wieder etwas beliebter. Das ist das Ergebnis der aktuellen Befragung der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen. Die Grünen bleiben demnach zweitstärkste Partei.

Nach der durchwachsenen Impfbilanz, dem verschobenen Start für Schnelltests und der fehlenden Lockerungsstrategie verliert die Union deutlich an Zustimmung in der Bevölkerung. Die CDU/CSU stößt auf 35 Prozent Zustimmung bei den Befragten, das sind 5 Prozentpunkte weniger als vor vier Wochen. Die SPD dagegen kommt auf 19 Prozent – und gewinnt damit 4 Prozentpunkte hinzu. Die Grünen verlieren einen Prozentpunkt und liegen mit 23 Prozent weiter an zweiter Stelle. Die AfD legt um zwei Punkte auf sechs Prozent Zustimmung zu, die FDP rangiert bei sieben Prozent, die Linke bei sechs Prozent (ein Prozentpunkt Verlust). Für die Erhebung hat die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen 1.202 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte zwischen dem 23. und 25. Februar telefonisch befragt.

Bei der Sonntagsfrage, also der Frage, wen die Menschen wählen würden, wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, würden laut Forschungsgruppe Wahlen 35 Prozent der Befragten für die CDU/CSU stimmen, auch hier verliert die Union zwei Prozentpunkte. 19 Prozent würden sich für die Grünen entschieden, also ein Prozentpunkt weniger als Ende Januar. 16 Prozent gäbe es für die SPD, die einen Prozentpunkt dazu gwinnt. Die AfD käme nach der Sonntagsfrage auf zehn Prozent, legt damit ebenfalls einen Prozentpunkt zu, genau wie die FDP, die bei sieben Prozent läge. Die Linke käme nach wie vor auf sieben Prozent. Sechs Prozent der Befragten würde sich für sonstige Parteien entscheiden. Bei der Erhebung der Sonntagsfrage arbeitet die Forschungsgruppe Wahlen auch langfristige Wahlmuster und Parteipräferenzen in die Daten ein.

Bei der Beurteilung der zehn wichtigsten Politiker schneidet weiter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am besten ab – verliert aber an Beliebtheit. Auf einer Skala, die von minus fünf bis plus fünf reicht, wird sie von allen Befragten mit 2,1 bewertet – schwächer als bei den drei vorausgegangenen Befragungen seit Dezember, bei denen sie bei 2,6 und 2,7 lag. Bei den eigenen Anhängern schneidet sie mit 3,6 auch etwas schlechter ab als Anfang des Jahres. Da lag sie bei 4,0 beziehungsweise 3,8.

Von dem Verlust scheint aber keiner der zehn beliebtesten Politiker zu profitieren: Auch die Politiker auf den Plätzen hinter Merkel, nämlich Markus Söder (CSU), Olaf Scholz (SPD), Heiko Maas (SPD) und Robert Habeck (Grüne) verlieren an Beliebtheit. Ebenso die Volksvertreter auf den Plätzen sechs bis zehn: Jens Spahn (CDU), Armin Laschet (CDU), Annalena Baerbock (Grüne) Peter Altmaier (CDU) und Friedrich Merz (CDU) schneiden bei den Befragungen der Bürger schlechter ab als in den Wochen zuvor.

(jra)