Politbarometer: AfD klettert in Wählergunst auf 16 Prozent

„Politbarometer“ : AfD und Grüne legen in Wählergunst weiter zu

Foto: dpa/Christophe Gateau

Mainz Für die AfD und die Grünen geht es in der Wählergunst weiter aufwärts. In dem am Freitag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" kommt die AfD bei der Sonntagsfrage auf einen neuen Bestwert von 16 Prozent.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das ist ein Punkt mehr als bei der vorangegangenen Umfrage. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, würden 15 Prozent die Grünen wählen. Auch das ist ein Plus von einem Punkt und der beste Wert für die Partei seit sechseinhalb Jahren.

Die Union kommt unverändert auf 31 Prozent, die SPD verharrt bei 18 Prozent. Die FDP kann um einen Punkt auf acht Prozent zulegen, die Linkspartei verliert zwei Punkte und landet bei neun Prozent.

Für das "Politbarometer" befragte die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen von Dienstag bis Donnerstag telefonisch 1294 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte. Der Fehlerbereich wurde mit zwischen zwei und drei Prozentpunkten angegeben.

(felt/AFP)