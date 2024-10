Fragen und Antworten Pflegeversicherung in Not? Was Arbeitnehmer und Patienten jetzt wissen müssen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kündigte eine „große Reform“ an. Details zu möglichen Beitragssatzsteigerungen nannte er in Berlin vor Journalisten auf wiederholte Nachfragen aber nicht. Nicht zu bestreiten sei, dass die Pflegeversicherung derzeit im „Beitragssatzdruck“ sei, sagte der SPD-Politiker lediglich. In wenigen Wochen werde eine Pflegereform vorgestellt, aktuell sei man in der Feinabstimmung. Es gehe dabei um die Finanzierung, etwa um die Beiträge, die Eigenbeteiligung in der stationären Pflege, um mögliche Vollkasko-Elemente und eine Stärkung der Angehörigenpflege. Zum Thema Beitragssätze sagte er, dies werde im Gesamtpaket mit der Reform bekannt gegeben. Lauterbach betonte zugleich: „Die Pflegeversicherung ist nicht insolvent, ihr droht auch nicht die Insolvenz.“