Bücher der Kanzlerkandidaten : Neue Plagiate bei Baerbock, Laschet und Scholz gefunden

Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) und Armin Laschet (CDU) vor der TV-Debatte am Montag. In ihren Büchern wurden weitere „kritische Stellen“ entdeckt. Foto: AFP/MICHAEL KAPPELER

Berlin Plagiatsjäger Stefan Weber hat die Bücher von Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz weiter untersucht und neue Übereinstimmungen mit Fremdtexten gefunden. Die kritisierten Politiker äußerten sich zunächst nicht.

„Abgekupfert wird im politischen Diskurs offenbar genau so dreist wie in der Wissenschaft, aber bei niemandem konnte man es bislang so werkprägend dokumentieren wie bei Annalena Baerbock“, erklärte Weber. „Sie ist Frau Guttenberg des politischen Sachbuchs.“ Aber auch von Laschet und Scholz „würde man sich erwarten, dass sie immer dann, wenn sie nicht in direkter Rede zitieren, eigene Worte verwenden“.