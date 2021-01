Beobachtung durch den Verfassungsschutz : Die AfD ist schon lange eine Verdachtsfall

Das Logo der AfD auf einem Flyer Foto: dpa/Christophe Gateau

Meinung Neonazi-Vergangenheiten, antisemitische Hetze im Internet, Schulterschluss mit Querdenkern, die im Sommer den Reichstag stürmten – die Einzelfälle in der AfD sind in der Summe schon lange genug, um die Partei deutlich als nach rechts gerückt zu bewerten. Die offenbar geplante Beobachtung der Gesamtpartei durch den Bundesverfassungsschutz ist deshalb ein wichtiger Schritt in diesen Zeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Rathcke

Es wäre keine Überraschung, nicht einmal für die Partei selbst: Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang wird die AfD wohl in der kommenden Woche in Gänze zum rechtsextremen Verdachtsfall erklären, das berichteten mehrere Medien übereinstimmend am Dienstagabend. In der siebenjährigen Parteigeschichte, in der die AfD nicht nur in alle Länderparlamente einzog, sondern auch im Bundestag vertreten ist, wäre das eine Zäsur. Und zwar eine notwendige, fast schon überfällige.

Die Entscheidung, sollte sie so kommen, mag mit dem neuen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) zusammenhängen: Thomas Haldenwang erklärte nur wenige Wochen, nachdem er im November 2018 Hans-Georg Maaßen abgelöst hatte, die AfD als Ganzes zum Prüffall. Der selbst gewählte Zeitrahmen von zwei Jahren ist nun um und es ist davon auszugehen, dass die Prüfung aufwendig und sorgfältig erfolgte – sie sollte schließlich vor allem bei der klagefreudigen AfD rechtssicher sein.

Seit Januar 2019 ist also etliches Material gesammelt, ausgewertet und in einem 1000-seitigen Bericht zusammengefasst worden. Aber selbst wer diesen Bericht nicht gelesen hat, muss anerkennen: Die AfD bietet mittlerweile ausreichend Anhaltspunkte, flächendeckend unter die Lupe genommen zu werden.

Da ist der geschasste Brandenburger Andreas Kalbitz, der über seine Neonazi-Vergangenheit in der inzwischen verbotenen rechtsextremen “Heimattreuen Deutschen Jugend” (HDJ) stolperte und aus dem AfD-Bundesvorstand und der Partei flog. Da ist der AfD-Bundestagsabgeordnete Frank Pasemann aus Sachsen-Anhalt, der unter anderem wegen eines antisemitischen Tweets über den jüdischen Publizisten Michel Friedman aus seiner eigenen Fraktion geworfen wurde. Da ist der rechtsradikale Vordenker Björn Höcke, dessen Landesverband Thüringen schon seit Juni 2019 vom Verfassungsschutz beobachtet wird (und woraufhin im August 2019 die AfD Brandenburg folgte).

Die parteiinterne, von Höcke gegründete Gruppierung der „Flügel“ sowie die gesamte Jugendorganisation Junge Alternative werden ebenfalls seit März 2020 vom Verfassungsschutz als rechtsradikale Verdachtsfälle eingestuft. Beide Strömungen sind längst nicht mehr nur in einzelnen (ostdeutschen) Bundesländern vertreten. Und eine Berechtigung, die gesamte AfD zu beobachten, dürfte sich schon aus der Stärke des „Flügels“ ergeben: Nach Einschätzung des BfV gehören gut 7000 AfD-Mitglieder der Verbindung an, die offiziell zwar im April 2020 aufgelöst wurde, deren Anhänger aber weiterhin Parteimitglieder sind – und bundesweit bestens vernetzt. So viel wird jedem klar, der jene Mitglieder auf Parteitagen beobachtet. Auch der BfV hält die Auflösung des Flügels für ein „Täuschungsmanöver“.

Die Parteijugend ist „durch die drastische Missachtung rechtsstaatlicher Grundprinzipien, insbesondere des Gewaltmonopols des Staates und der Rechtsbindung der Verwaltung“ ins Visier der Verfassungsschützer geraten. Hinzu kommt, dass die (vorwiegend männliche) Parteijugend ziemlich ambitioniert ist. In Bayern hatte dies zur Folge, dass es vier AfD-Politiker in Ämtern gibt, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden: Zwei AfD-Kreisräte und zwei AfD-Stadträte im Freistaat gehörten nämlich vor ihrer Wahl zur „Jungen Alternative” beziehungsweise zum offiziell aufgelösten „Flügel”, eine Person ist wegen Bezügen zur Reichsbürger-Szene auf dem Schirm der Verfassungsschützer.

Eine Einstufung der gesamten Partei als rechtsradikaler Verdachtsfall würde erlauben, die AfD mit nachrichtendienstlichen Mitteln zu beobachten, ihre Mitglieder zu observieren und abzuhören und V-Leute in ihren Reihen einzusetzen. Nur so könnten all die Einzelfälle endlich subsumiert werden, nur so könnten antidemokratische Bestrebungen so früh auffallen, dass der Demokratie beschämende Angriffe erspart blieben – wie zum Beispiel der Sturm der „Querdenker“ auf den Reichstag im August 2020, bei dem nachweislich AfD-Abgeordnete beteiligt waren.

Die verbale Wiedergutmachung solcher Aktionen funktioniert schon lange nicht mehr, und wenn AfD-Chef Jörg Meuthen auf dem Parteitag in Kalkar die Rechten der Partei zur Räson ruft, wird das intern größtenteils belächelt. Die Demokratiefeinde gehören zur DNA dieser Partei seit ihrer Gründung, genauso wie Reichsbürger, Rassisten, Antisemiten und Islamfeinde. Wie viele es sind, wo sie aktiv sind und was sie vorhaben wird wohl zum Glück bald ganz genau beobachtet.

(jra)