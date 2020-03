Maut-Untersuchungsausschuss : Zeuge spricht von frühen Bedenken im Justizressort gegen PKW-Maut

Berlin Die gescheiterte Maut war ein Prestigeprojekt der CSU – trotz Bedenken aus anderen Ressorts. Davon berichtet ein Zeuge im Untersuchungsausschuss.

Im Bundesjustizministerium hat es Bedenken an frühen Plänen zur Pkw-Maut gegeben. Ein Referatsleiter des Ressorts sagte am Donnerstag im Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags, er habe in einem „frühen Stadium“ 2014 auf europarechtliche Konsequenzen hingewiesen. Die Hausleitung habe ihm dann aber mitgeteilt, einen Entwurf „laufen zu lassen“. Auch im Bundeskanzleramt hat es Berichten zufolge Zweifel an dem Vorhaben gegeben.