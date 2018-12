Zuschlag vom Bund: Größter Auftrag der Geschichte - Tickethändler Eventim soll Pkw-Maut-Vignetten verkaufen

Berlin Normalerweise können Kunden bei Eventim Tickets für allerlei Veranstaltungen kaufen. Bald sollen Pkw-Fahrer dort die umstrittene Vignette für die Maut kaufen können.. Vom Bund gab es nun den Auftrag.

Deutschland treibt die Einführung der umstrittenen Pkw-Maut mit der Auswahl der Betreiber voran. Der deutsche Konzertkartenanbieter CTS Eventim und sein österreichischer Partner Kapsch TrafficCom sollen die Vignetten verkaufen, wie das Bundesverkehrsministerium und beide Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Für den im Nebenwerteindex MDax notierten Ticketvermarkter CTS Eventim ist das der größte Einzelauftrag seiner Geschichte und der Einstieg in ein neues Geschäftsfeld.

„Die Pkw-Maut kommt - in dieser Legislaturperiode“, erklärte Verkehrsminister Andreas Scheuer. Die Wahlperiode endet im Jahr 2021. „Die technische und organisatorische Umsetzung und der Aufbau der Systeme können nun ganz konkret beginnen“, sagte der CSU-Politiker. Die offiziell als Infrastrukturabgabe bezeichnete Pkw-Maut auf Autobahnen zählt zu den Prestigeprojekten der CSU und war von ihr gegen zahlreiche Widerstände durchgeboxt worden.

Der Auftrag an das Konsortium habe ein Volumen von knapp zwei Milliarden Euro und laufe über mindestens zwölf Jahre, teilten die Partner und das Ministerium mit. Eine Verlängerung auf 15 Jahre sei möglich. Voraussetzung für einen endgültigen Zuschlag sei, dass kein anderer Bieter bis zum 30. Dezember Rechtsmittel einlege. Nach Angaben aus Kreisen der Beteiligten waren CTS Eventim und Kapsch allerdings zuletzt die einzigen Bieter für den Verkauf der Maut-Vignetten. Einen kleineren Teilauftrag zur Maut, nämlich die Kontrolle der Maut-Vignetten, hatte sich Kapsch bereits im Oktober gesichert.

Während Kapsch sich bereits international als Mautsystem-Betreiber einen Namen gemacht hat, betritt der Ticketvermarkter und Festival-Veranstalter CTS Eventim Neuland. Der Konzern, der aus Bremen und Hamburg geführt wird, will mit seiner Erfahrung als einer der größten Betreiber von Online-Buchungsportalen in Europa punkten. CTS Eventim kam zuletzt auf einen Jahresumsatz von einer Milliarde Euro und hat nach eigenen Angaben seit seiner Gründung im Jahr 1989 bisher keinen größeren Einzelauftrag als diesen an Land gezogen.