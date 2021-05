Untersuchung des Pkw-Maut-Debakels : Opposition sieht „schwerste Fehler“ von Scheuer bestätigt

Andreas Scheuer (CSU, M), Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, kommt in Begleitung von Personenschützern als Zeuge zur Sitzung des Maut-Untersuchungsausschusses des Bundestags. (Archivfoto) Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Vor knapp zwei Jahren scheiterte die Pkw-Maut mit Totalschaden vor Gericht. Um politische Aufklärung bemühte sich ein U-Ausschuss. Das Fazit der Opposition fällt für den Minister wie erwartet scharf aus.

Bei der geplatzten Pkw-Maut haben sich aus Sicht von FDP, Linken und Grünen schwere Versäumnisse von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bestätigt. „Was hier an Verfehlungen vorliegt, das geht weit über das Maß hinaus, was ohne politische Konsequenzen bleiben darf“, sagte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer am Dienstag zur Bilanz des Untersuchungsausschusses des Bundestags. Es sei ein Unding, dass Scheuer noch im Amt sei. Die drei Oppositionsfraktionen beanstandeten gravierende Rechtsverstöße, unzulängliche Prozesse und mangelnden Aufklärungswillen des Ministeriums. Im Juni soll auch der Bundestag noch einmal über die Maut-Aufarbeitung debattieren.