Pkw-Maut: Merkel kündigt Umsetzung bis 2021 an

Merkel kündigt Umsetzung der Pkw-Maut bis 2021 an

Jena Während der Bundesrechnungshof die E-Auto-Prämie der Bundesregierung rügt, sagt die Kanzlerin, dass die beschlossene PKW-Maut noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden wird.

"Jetzt ist das wieder auf der Tagesordnung", sagte Merkel am Dienstag auf einem Bürgerdialog in Jena. "Das soll noch in dieser Legislaturperiode kommen." Das Gesetz sei beschlossen, momentan liefen die Ausschreibungsverfahren, wer die Pkw-Maut eintreiben solle. Man habe dies im Wahljahr nicht forcieren wollen und habe dann lange mit einer Regierungsbildung gekämpft.