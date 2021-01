Untersuchungsausschuss : Dobrindt sieht keine Mitverantwortung am Scheitern der Pkw-Maut

Dobrindt sieht keine Mitverantwortung am Scheitern der Pkw-Maut

Der ehemalige Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) beim Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags in der Nacht zum Freitag. Foto: dpa/Fabian Sommer

Berlin Mitten in der Nacht sagt Ex-Minister Dobrindt im Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut aus. Zum aktuellen Minister äußert sich Dobrindt kühl. Die Opposition spricht von Rissen im CSU-Gebäude.

Der frühere Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat Vorwürfe über eine Mitverantwortung am Scheitern der Pkw-Maut zurückgewiesen. Dobrindt verwies in der Nacht zum Freitag als Zeuge im Untersuchungsausschuss des Bundestags auf einen Ende 2016 mit der EU-Kommission erzielten Kompromiss zum deutschen Pkw-Maut-Modell. Die Kommission habe „quasi einen Stempel“ für die Europarechtskonformität gegeben, sagte Dobrindt. Die Maut habe damit umgesetzt werden können. Die Opposition dagegen sieht eine Mitverantwortung Dobrindts am Scheitern der Pkw-Maut.