Unzulässige Vertragsvergabe? : Pkw-Maut-Betreiber weisen Vorwürfe des Verkehrsministeriums zurück

Berlin Die geplanten Betreiber der Pkw-Maut haben Vorwürfe des Verkehrsministeriums zurückgewiesen. Dabei geht es darum, dass die Firmen unzulässig Verträge im Volumen von mehr als 500 Millionen Euro an andere Firmen vergeben haben sollen.

Und das, nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Maut gekippt und der Bund die Verträge gekündigt hatte. Ein Sprecher der Betreiberfirma Autoticket sagte am Dienstag: „Die Vorwürfe des Bundes sind nicht neu und entbehren nach wie vor jeglicher Grundlage.“

Die Verträge beziehen sich dem Sprecher zufolge auf Leistungen, die schon in dem Angebot, das dann den Zuschlag bekommen hätte, detailliert benannt worden seien. „Für den Bund haben diese Verträge auch nur dann wirtschaftliche Folgen, wenn sie im Einklang mit den Vorgaben des Betreibervertrags stehen und zustande gekommen sind, wovon wir überzeugt sind“, so der Sprecher. „Wir haben zu jedem Zeitpunkt vertragskonform agiert und uns stets an die mit dem Auftraggeber getroffenen Absprachen gehalten.“